«Спасите!» Отмечавшая день рождения Тина Кароль «попала в плен» к коллегам на «Голосі»

Певица Тина Кароль 25 января отметила свое 36-летие. Поздравить коллегу пришла команда жюри телешоу «Голос країни», а также ведущие программы Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Как известно, Кароль вместе с Олегом Винником, Надей Дорофеевой, Дмитрием Монатиком и Дзидзьо набирает участников своей песенной команды.

Пока друзья желали Тине исполнения желаний, они невольно окружили ее плотным кольцом. «Спасите, меня взяли в плен», — изобразила испуг певица. «Это классный плен», — ответил ей Горбунов.

11-й сезон шоу «Голос країни» стартовал на ТВ 24 января. Кроме обновленного состава жюри, изменилось оформление зала, а также введены карантинные новшества за сценой.

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter