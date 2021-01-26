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Шоу-бизнес

«Форманта»: Олег Винник открыл тайну «не своего» голоса на «Маске»

11:51 26 января 2021
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник, выступивший в шоу «Маска» в образе Буйвола и изменивший до неузнаваемости свой голос, рассказал, как ему удалось это сделать.

На своей страничке в соцсетях певец выложил часть передачи с его участием, во время которой он признался, что никаких аппаратов, изменяющих голос, на шоу не было, и что исполнители «маскируются» сами.

«Как правило, изменяется форманта (термин обозначает акустическую характеристику звуков речи, прежде всего гласных, связанную с уровнем частоты голосового тона и образующую тембр звука. — Авт., — рассказывает певец и показывает, как по-разному могут «звучать» исполнители. Так, одни поют «горлом», другие — «грудью».

По его словам, форманту можно менять самому. Однако, если нужно спеть «разными голосами» много песен, то это — адский труд.

Олег Винник признался, что не узнавал многих своих «коллег по цеху».

Напомним, что в премьерном эпизоде шоу выступили восемь загадочных участников: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, кокетливая Лисица, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза, трогательное Жабеня и киберпанк Буйвол.

Фото Олега Винника из социальных сетей.

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