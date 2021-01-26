Лишившаяся отца Настя Каменских опубликовала трогательное фото

Певица Настя Каменских после смерти отца старается больше уделять времени матери. Настя показала, как морально поддерживает маму Лидию Петровну в тяжелый период.

Лидии Каменских 61 год. Она певица хора имени Григория Веревки. Со своим будущим мужем Алексеем Жмуром Лидия познакомилась, когда устраиваться в хор. Пара скрывала отношения, поскольку Алексей в то время был женат. В 1987 году у Лидии и Алексея родилась дочь Настя.

Алексей Иосифович Жмур, отец Насти Каменских, скончался 25 января в возрасте 81 год.

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