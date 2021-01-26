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Шоу-бизнес

Олегу Виннику понадобилась помощь медиков на съемках шоу "Маска"

12:26 26 января 2021
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник, скрывавшийся под маской Буйвола, рассказал, как нелегко ему было во время съемок шоу. Костюм был очень тяжелым, огромная маска весила около 10 кг.

«Перед съемками меня предупредили: „Олег, вы пока не напрягайтесь, отдохните, ведь в костюме будет непросто, там тяжелая голова“. Когда я пересматривал шоу в других странах, уже слышал об этом, но думал, что преувеличивают, и все нужно делить на три. Но когда мне помогли одеться, понял, что это намного сложнее, чем я мог представить», — признался Олег Винник.

Перед выходом на сцену для снятия маски артисту стало плохо, и ему понадобилась медицинская помощь.

«Периодически ущемляются корешки нервных окончаний в области поясницы. Это связано с нагрузкой на спину и физическим ходом, потому что когда долго находишься на сцене, ты не можешь держать осанку. Во-первых, дополнительный вес костюма, во-вторых, осанка. Мы использовали противоотечные и обезболивающие препараты, на фоне чего ему стало лучше», — прокомментировал каналу «Украина» медик, который присутствовал на площадке шоу «МАСКА».

Буквально через полчаса Олег Винник смог вернуться на площадку, и съемки были возобновлены. А уже в субботу, 30 января, он присоединится к команде звездных детективов и вместе с Олей Поляковой, NK/Настей Каменских, Андреем Данилко и DZIDZIO будет отгадывать, какие звезды замаскировались в невероятных образах.

Ранее Олег Винник признался, что после выступления на нем не осталось сухого места.

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