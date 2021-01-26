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Шоу-бизнес

Украинец затмил ветеранов в «Иванушки International»

12:38 26 января 2021
Кирилл Туриченко

Участники группы «Иванушки International» поделились фотографией после выступления в Турции. Кадры ясно дают понять, кто из «иванушек» все еще звезда, а кому осталось лишь с грустью вспоминать былые деньки. Цветы и внимание поклонниц достались самому младшему участнику группы, 38-летнему одесситу Кириллу Туриченко.

Впрочем, 50-летний Андрей Григорьев-Апполонов и 49-летний Кирилл Андреев с юмором относятся к тому, что пришло время уступить дорогу молодым.

Фанаты соглашаются с «рыжим»: одессит Кирилл купается в лучах славы, а двум «аксакалам» приходится скромно сидеть в сторонке.

Сочинец Андрей Григорьев-Апполонов и москвич Кирилл Андреев в «Иванушках» поют со дня основания группы в 1995 году. Кирилл Туриченко присоединился к коллективу в 2013 году.

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