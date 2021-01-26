Лобода шантажирует продюсера из-за политики

Продюсер Нателла Крапивина, вызвавшая слухи о возможном прекращении сотрудничества со Светланой Лободой, пожаловалась на певицу. Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, она высказалась о политических амбициях. Якобы ее интересует политика, но заняться ею всерьез пока не может, потому что Лобода категорически против. Нателла написала, что Лобода может слить в сеть компромат на нее.

Напомним, Крапивина около десять лет сотрудничает с Лободой. Их связывает не только работа, но и крепкая дружба. Нателла живет в Москве, купила там роскошный особняк.

Лобода после зимнего отдыха в теплых краях заинтриговала поклонников сенсацией.



Фото Instagram.com/natellakrapivina

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