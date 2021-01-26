О Меладзе и «ВИА Гре»? Седокова рассказала, как «похоронила себя» и «еле выбралась»

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова назвала самых важных людей в бизнесе и посетовала на то, что без юриста и бухгалтера на пять лет «похоронила себя как артиста».

В Instagram она опубликовала пост, в котором посоветовала фолловерам никогда не подписывать бумаги, которые до этого не прочитали названные ею специалисты.

«Я так один раз подписала потрясающий музыкальный контракт на пять лет, и на эти же пять похоронила себя как артиста. Еле выбралась, а тогда казалось, что самая умная и счастливая», — пишет Седокова.

Напомним, что в группе «ВИА Гра» Анна Седокова пробыла с 2002 по 2004 годы, она пела вместе с Верой Брежневой и Светланой Лободой, став лидером коллектива. Считается, что тогда девичье три получило наибольший успех.

Уйдя из группы, Анна Седокова вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича, у них родилась дочь Алина. После этого певица строила сольную карьеру.

Напомним, что недавно певица и телеведущая пожаловалась на людей, чьи комментарии в социальных сетях сильно ранили ее, и назвала это буллингом. Она посетовала на то, что показала свою слабость «шакалам».



Фото Анны Седоковой из социальных сетей.



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