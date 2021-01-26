MARUV устроила неприличные игры в бассейне со своей танцовщицей
Певица MARUV (Анна Корсун), которой уже неоднократно рекомендовали вести себя скромнее, добрым советам не следует. Во время отдыха в Дубае MARUV устроила пикантную фотосессию в бассейне вместе со своей хореографом и танцовщицей Олей Бойко. Девушки продемонстрировали загорелые тела на фоне волн и пальм.
Красавиц в черных купальниках сравнили с игривыми пантерами.
Замечания от хейтеров MARUV расценила как комплимент.
Напомним, ранее MARUV показала пикантные фото из отельного бассейна.35
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