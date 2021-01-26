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Шоу-бизнес

MARUV устроила неприличные игры в бассейне со своей танцовщицей

2:32 27 января 2021
марув

Певица MARUV (Анна Корсун), которой уже неоднократно рекомендовали вести себя скромнее, добрым советам не следует. Во время отдыха в Дубае MARUV устроила пикантную фотосессию в бассейне вместе со своей хореографом и танцовщицей Олей Бойко. Девушки продемонстрировали загорелые тела на фоне волн и пальм.

Красавиц в черных купальниках сравнили с игривыми пантерами.

Замечания от хейтеров MARUV расценила как комплимент.

Напомним, ранее MARUV показала пикантные фото из отельного бассейна.

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