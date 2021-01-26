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Шоу-бизнес

Леся Никитюк «угорела» от внешности делавшей первые шаги в карьере Славы Каминской

4:31 27 января 2021
каминская

Певица Слава Каминская показала архивное видео о своих первых шагах к славе. Будущей звезде тогда был 21 год, и она была участницей телепроекта «Остров искушений». На видео участницу представляют ее паспортным именем — Ольга Кузнецова.

Видео позабавило фолловеров Каминской, особенно те моменты где Оля-Слава появляется в кадре крупным планом.

Телеведущая Леся Никитюк не преминула отметить, как за 15 лет изменилась приятельница. «Я угораю», — призналась она. «Годы тебе к лицу», — философски отметил певец Виталий Козловский.

За 15 лет, что прошли со времен съемок шоу, Слава Каминская успела дважды побывать замужем, родить двоих детей, отметить десятилетие группы «НеАнгелы» и начать сольную карьеру.

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