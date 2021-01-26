Апина устроила сцену с унитазом в ответ на попадание в «черный список» Украины

Российская певица Алена Апина призналась в нарушении государственной границы Украины. Об этом она сказала в видеообращении, записанном в ответ на ее включение в «черный список» артистов, которым запрещены выступления в нашей стране.

По ее словам, она никогда не сможет забыть свой концерт в Одессе, куда она попала «тайными тропами через Кишинев».

Она поделилась своим убеждением в том, что власти Украины «никогда не смогут разъединить» народы, которые, по ее словам, выросли в одном гнезде, на одних мультиках и на одних песнях.

«Мы все-равно будем любить друг друга. Пока», — сказала она в довершение.

Примечательно, что свое обращение артистка записала в туалетной комнате (на фоне унитаза), дав понять, что она думает о решении не пускать ее в Украину.

Алена Апина (урожденная Елена Левочкина) в конце 80-х — начале 90-х годов была известна как участница группы «Комбинация», позже начала сольную карьеру. В 2000-х переключилась на преподавание вокала и работу на радио. Давала концерты в оккупированном Луганске (2018) и в оккупированном Севастополе (2019), после чего ее внесли в базу сайта «Миротворец».

Фото bb.lv/

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