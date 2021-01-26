Лолита с пошлым намеком похвасталась «чистильщиком бассейна раз в неделю»

Певица Лолита Милявская отметилась сальными шуточками на дне рождения еще одной российской звезды Ольги Бузовой. 57-летняя Лолита заявила, что с определенного возраста очень целесообразно приглашать домой чистильщика бассейна.

Похваставшись своим «домашним мастером», Лолита попутно уколола еще одну гостью торжества — Яну Рудковскую. «Я та женщина, у которой нет домработниц — они все у Яны. Ко мне раз в неделю только заходит чистильщик бассейнов. И скажу так, с определенного возраста раз в неделю — это надо», — заявила Лолита под дружный смех присутствующих.

Под Новый год появившись в телеэфире, Лолита шокировала признанием: звезда намекнула, что после развода с Дмитрием Ивановым в шестой раз вышла замуж. Другие участники шоу похвалили певицу за то, что хорошо выглядит, но тему с замужеством предпочли не развивать.

Лолита Милявская с 2015 года внесена в базу «Миротворца» за поездки в Крым и участие в пропагандистских акциях оккупантов. В 2017 году звезда отметилась безобразной выходкой на границе: зная о том, что въезд в Украину ей запрещен, Милявская все равно отправилась в Киев на поезде. Звезду высадили из вагона в Конотопе и отправили назад в Россию.

Еще в 1999 году Милявская вместе с Цекало сняли новогодний номер, где выражали пожелание, чтобы Украина отдала Крым России, а потом еще и попросила бы забрать Карпаты.

Согласно собранной украинской Википедией информации о Лолите Милявской, певица никогда не поддерживала Евромайдан, а после введения антироссийских санкций Лолита выражала готовность всю жизнь есть только российские продукты.



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