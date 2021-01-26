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Шоу-бизнес

Илона Гвоздева крестила трехмесячного сына

15:31 26 января 2021
Илона Гвоздева с мужем

Хореограф Илона Гвоздева, во второй раз ставшая мамой, крестила трехмесячного сына Доминика. Таинство прошло в Свято-Пантелеймоновском соборе 23 января. На важном для семьи событии, кроме 5-летней дочери Рии, присутствовали только близкие друзья, которые стали крестными малыша.

«Была очень душевная, камерная атмосфера и обстановка. В этот день было безумно солнечно, тепло и как-то по-особенному душевно. Готовились к крестинам очень быстро, но для мамы и папы прошло все гладко и спокойно, так как все обязанности организации взяли на себя кумовья. Для меня крестины — это очень личное, поэтому все проходило без особой огласки и внимания», — поделилась Илона Гвоздева.

Крестными родителями для Доминика Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук выбрали своих близких друзей, которых знают много лет. Они не медийные личности и к шоу-бизнесу отношения не имеют.

Напомним, Илона Гвоздева вместе с сыном переболели коронавирусом.

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