Продюсер раскрыл правду о романе с Alyosha и впервые назвал истинную причину их разрыва

Продюсер Вадим Лисица раскрыл правду о романе с Alyosha и впервые назвал истинную причину их разрыва. Откровениями он поделился с программой «Зірковий шлях».

Вадим познакомился с Аленой Кучер (настоящее имя певицы) в 2000-х. Юная певица поразила его вокальными данными и он решил стать ее продюсером.

«Она была смешной: мини-юбка, чулки, большие каблуки, косички. Я подумал: „Кто это пришел?“. Но на первой же встрече Алена поразила меня мощью своего вокала», — рассказал Лисица.

Сначала они сотрудничали в Запорожье, затем переехали в Киев. На тот момент Лисица был женат, но это не помешало ему закрутить роман с молодой подопечной. Вадим признался, что Алена намекала ему на развод.

«Она хотела замуж. Но в моей системе координат все равно это как-то не складывалось. Мы очень разные», — рассказал он каналу «Украина».

Позже Вадим Лисица все-таки разошелся с женой и стал жить с Аленой. Однако после участия в конкурсе «Евровидении-2010» продюсер и певица поняли, что у них нет будущего, как у пары, но продолжили работать вместе.

В то же время у Алены развивались отношения с Тарасом Тополей, с которым певица сейчас счастлива в браке.

«У нас был разговор с Тарасом за два месяца до того, как они официально объявили, что у них отношения. Я спросил у него: „Ты встречаешься с Аленой?“. Он ответил: „Нет, ты что! Она не в моем вкусе“. А потом, когда я увидел их вместе, у нас произошел конфликт. Спрашиваю у него: „Ты почему говоришь одно, а делаешь другое?!“. После этого они пригласили меня на встречу и сообщили, что у них отношения», — поделился Лисица.

Несмотря на это Вадим и Alyosha продолжали сотрудничать, хотя личные моменты накладывали отпечаток на работе.

«Я чувствовал, что какая-то кошка пробежала между ними. Алена жаловалась мне на Тараса. И я ей говорил: „Слушай, это твой мужчина. Решай сама эту ситуацию“. Я старался меньше влиять на их отношения», — откровенничал Лисица.

В 2018 году творческий тандем продюсера и певицы распался. Вадим считает, что причиной тому могла стать ревность Тараса.

Напомним, Alyosha и Тарас Тополя с тремя детьми отдыхают в Египте. Певица показала фигуру в купальнике после третьих родов.

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter