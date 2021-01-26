СМИ сообщили о госпитализации известной российской актрисы

В Москве экстренно госпитализировали 40-летнюю актрису театра и кино Елену Лядову — она была доставлена в больницу имени Боткина, сообщает СтарХит. По данным ресурса, причиной обращения к медикам могло стать обострение гинекологических проблем.

В 2017 году СМИ писали о беременности Лядовой (тогда она уже была замужем за актером Владимиром Вдовиченковым), однако она опровергала эту информацию.

Лядова известна как трехкратная лауреатка премий «Ника» и «Золотой орёл», обладательница приза Московского кинофестиваля за лучшую женскую роль (2015) и премии «ТЭФИ» (2016). Также она снималась в фильмах «Географ глобус пропил», «Довлатов», «МакМафия» и других.

В 2015 году была отмечена премиями за роль в нашумевшем фильме «Левиафан», где сыграла вместе с супругом Владимиром Вдовиченковым.

К слову, Вдовиченков в 2018 году был внесен в базу «Миротворца» за участие в съемках фильма «Домик на юге» на территории аннексированного Крыма.

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