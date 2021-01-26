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Шоу-бизнес

Звезда советского кино снова стал отцом в 90 лет

17:32 26 января 2021
Иван Краско с Натальей Шевель

90-летний российский актер, народный артист России Иван Краско заявил, что стал отцом в шестой раз — 4 декабря у него родилась дочь Дарья. По данным МК, матерью малышки стала Юлия Кичемасова, в отношения с которой актер вступил в 2018 году, еще будучи в браке с Натальей Шевель.

СМИ уверены, что стать матерью естественным путем Юлия не смогла, поэтому ей пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Примечательно, что вторая супруга Краско — Наталья Вяль — не поверила в версию Кичемасовой об отцовстве актера, и уже потребовала генетической экспертизы, сообщает СтарХит.

Иван Краско был женат четырежды. Первой супругой актера стала Екатерина Иванова, в браке с которой родилась дочь Галина. Во втором браке — с Кирой Петровой — родилось двое детей, а еще двоих наследников Краско подарила третья супруга Наталья Вяль. И наконец самым скандальным браком знаменитости стал его союз с Натальей Шевель, которая оказалась на 60 лет моложе своего избранника.

Напомним, в 2020 году ребенок родился у 75-летнего Евгения Петросяна.

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