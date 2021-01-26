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Шоу-бизнес

"Все лучшее у меня позади": Собчак на Мальдивах похвасталась "пятой точкой"

17:52 26 января 2021
Ксения Собчак в отпуске

Улетевшая в отпуск на Мальдивские острова в разгар уличных протестов в поддержку Алексея Навального российская телеведущая Ксения Собчак похвалилась первыми пляжными фото.

Журналистка продемонстрировала стройную фигуру в леопардовом «закрытом» купальнике со спины. Взгляд Ксении устремлен на океан, где на волнах покачивается некое плавсредство.

«Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади… С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото», — гласит ироничный комментарий под снимком.

«Вот это сердце на песке», «Отлично выглядите», «Вот бы у всех было такое „позади“ в почти сороковник», «Ксеня, как ты успеваешь быть такой умной и красивой», — отозвались фолловеры Собчак.

Напомним, ранее отдыхом на Мальдивах похвалилась и длинноногая украинская телезнаменитость Леся Никитюк.

Фото Instagram Ксении Собчак

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