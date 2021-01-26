Вернувшаяся в Россию Ани Лорак снова озадачила поклонников грустным видом

Вернувшаяся со съемок клипа в Киеве певица Ани Лорак снова озадачила поклонников грустными фото. В своем Instagram она рассказала, что каждый вечер находит время, чтобы «побыть наедине с мыслями и проанализировать всё произошедшее за день», объяснив задумчивость.

Однако ее поклонники уверены в том, что у певицы случилось что-то личное, о чем и написали в комментариях.

Тем не менее большинство пользователей сети сочли даже домашний образ Лорак в халате изысканным.

Отметим, что и киевские фото Лорак были настолько грустными, что ее фолловеры забили тревогу, интересуясь у любимицы, что у нее случилось.

В Украине певица встретилась с родными — младшим братом Андреем и мамой.



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