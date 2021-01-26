28.08 / 28.27 33.89 / 34.29
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Вернувшаяся в Россию Ани Лорак снова озадачила поклонников грустным видом

19:45 26 января 2021
Ани Лорак

Вернувшаяся со съемок клипа в Киеве певица Ани Лорак снова озадачила поклонников грустными фото. В своем Instagram она рассказала, что каждый вечер находит время, чтобы «побыть наедине с мыслями и проанализировать всё произошедшее за день», объяснив задумчивость.

Однако ее поклонники уверены в том, что у певицы случилось что-то личное, о чем и написали в комментариях.

Тем не менее большинство пользователей сети сочли даже домашний образ Лорак в халате изысканным.

Отметим, что и киевские фото Лорак были настолько грустными, что ее фолловеры забили тревогу, интересуясь у любимицы, что у нее случилось.

В Украине певица встретилась с родными — младшим братом Андреем и мамой.

316

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

настя каменских

Лишившаяся отца Настя Каменских опубликовала трогательное фото

Элизабет Херли

55-летняя Элизабет Херли восхитила фанатов снимками топлес на фоне снега

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер