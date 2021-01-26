Надя Дорофеева празднует 20-миллионный просмотр своего скандального клипа

Ставшая судьей шоу «Голос країни» Надя Дорофеева поделилась в Instagram радостью — ее клип на дебютную сольную песню «Горит» набрал первые 20 миллионов просмотров в сети. Воодушевленная достижением, молодая певица показала кадрами с закулисья съемок.

Ранее песня оказалась очень востребованной на сервере стриминговой музыки Spotify.

Поклонники молодой певицы горячо ее поддержали, назвав красоткой и умницей.

Напомним, клип вызвал гнев у патриотов, недовольных местом съемки — на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни. Так, DOROFEEVA танцевала на фоне баннера с ее именем, который растянули на пешеходном мосту. Традиционно на этом мосту вывешивают плакаты с именами погибших украинцев во время Революции Достоинства.



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