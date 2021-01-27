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Шоу-бизнес

«Я реально поскользнулся»: ведущий шоу «Маска» Остапчук показал инцидент

7:19 27 января 2021
Владимир Остапчук в образе

Ведущий шоу-детектива «Маска» Владимир Остапчук, который ранее повеселил соцсети своим фото в костюме Супермена, показал эпизод первого эфира, в котором с ним случилась неприятность.

Знаменитость едва не упал на сцене, о чем свидетельствует видео, выложенное Остапчуком в «сториз» своего Instagram.

«После предыдущего номера помыли сцену и я реально поскользнулся», — ответил Владимир на вопрос фолловера, который заподозрил постановочный кадр.

Напомним, другому звездному участнику шоу — Олегу Виннику, который скрывался под маской Буйвола — на съемках понадобилась помощь медиков.

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