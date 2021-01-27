Звезда «Фантастической четверки» бросил семью – жена пожаловалась на него в соцсетях

Американская актриса Элис Эванс пожаловалась в соцсетях, что ее муж Йоан Гриффит бросил семью. Эванс написала в Twitter: «Грустные новости Мой любимый муж и родственная душа на протяжении 20 лет, Йоан Гриффит, объявил, что на следующей неделе уйдет из семьи. Я и наши маленькие дочери сбиты с толку и опечалены. Мы не получили другого объяснения, кроме того, что он „меня больше не любит“. Мне очень жаль».

Пользователи сети отметили, что это слишком личная информация, чтобы выносить ее на публичное рассмотрение. Но Элис сказала, что просто потеряла голову.

Позже, как пишет The Sun, пост был удален. А через некоторое время 49-летняя актриса снова появилась в сети, сообщив, что это сделала не она, а супруг — с ее аккаунта. И подчеркнула, что после «моральных истязаний» оставляет за собой право «выносить сор из избы».



47-летний валлийский актер Гриффит пока что не комментирует действия женя.

Актер, известный по ролям в фильмах «Фантастическая четверка», «Король Артур», «Титаник», познакомился с будущей женой во время совместных съемок в фильме 2000 года «102 далматинца». На тот момент Элис была помолвлена с Оливье Пикассо — внуком знаменитого художника Пабло Пикассо. Эванс бросила жениха и начала встречаться с Йоаном. В 2007 году они по настоянию актрисы официально сыграли свадьбу. У супругов есть две дочери — 11-летняя Элла Бетси и семилетняя Элси Мэриголд.

Как сообщали «ФАКТЫ», о разводе объявила ставшая мужчиной актриса Эллен Пейдж.

Фото Instagram

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