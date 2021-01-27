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Шоу-бизнес

Украинский телеведущий Андрей Бедняков «вмешался» в ситуацию с Навальным

9:15 27 января 2021
Андрей Бедняков

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков вставил свои «пять копеек» в историю об избиении во время российских протестов 54-летней женщины — это произошло на акции, участники которой поддерживали оппозиционера Алексея Навльного.

Так, российский артист и продюсер Семен Слепаков в своем Instagram в стихотворной форме описал этот случай. Напомним, что Маргарита Юдина получила удар ногой в живот от силовика и попала в больницу. Позже к ней наведался мужчина, который принес пострадавшей цветы и извинился, объяснив свою агрессию в отношении женщины тем, что у него «запотело забрало».

Слепаков написал стихотворение, описывающее ситуацию, в котором фигурировали рыцарь, дракон и король. А Андрей Бедняков предложил свой вариант.

Ранее Слепаков уже отзывался на жесткий разгон участников протестной акции в России стихотворением, написанном в глубоко нецензурной форме. Его он написал, находясь в отпуске на Мальдивах.

Фото Андрея Беднякова из социальных сетей.

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