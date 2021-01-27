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«Фотографировал не сын, а моя 80-летняя мать»: Элизабет Херли ответила критикам ее «полуголых» фото

9:51 27 января 2021
Элизабет Херли с матерью

55-летняя британская модель и актриса Элизабет Херли ответила на критику ее «полуголых» фотографий, которыми она поделилась в Instagram. Как пишет издание Daily Mail, бывшая возлюбленная Хью Гранта, звезда фильмов «Остин Пауэрс» и «Ослепленный желаниями», заявила, что откровенные снимки делал не ее 18-летний сын Дэмиан, как сообщалось в СМИ, а 80-летняя мать актрисы Анджела. Ранее телеведущий Пирс Морган призвал жаждущую внимания соцсетей звезду прикрыться и не впутывать в это Дэмиана.

Многих пользователей сети уточнение Элизабет не удовлетворило. Они считают, что, даже если Дэмиан и не выступал в роли фотографа, юношу должно смущать поведение матери, постоянно безо всякого стыда обнажающейся в сети.

Лиз, которая занимается дизайном бикини, ранее говорила, что сын, который также стал моделью, часто фотографирует ее в купальниках, и у него хорошо это получается.

Элизабет и Дэмиан

Фото Instagram

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