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Шоу-бизнес

Санта Димопулос созналась в срывах на ее с Джеджулой сына

10:26 27 января 2021
Санта Димопулос с детьми

Санта Димопулос, которая уже вернулась в Украину после отдыха на Мальдивах, ответила на неожиданный вопрос фолловера в Instagram.

Так, она призналась, что порой повышает голос на старшего, 13-летнего сына Даниэля, которого она родила в гражданском браке с украинским шоуменом Андрем Джеджулой.

«Дени получает, когда доводит», — гласит ответ.

При этом младшая дочь Санты София маминого гнева пока не испытывала.

Девочка родилась в браке Димопулос и совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко 14 сентября 2019 года.

Напомним, Санта Димопулос и нардеп Николай Тищенко недавно побывали в одном бутике, о чем свидетельствуют одинаковые пижамы их маленьких детей.

Фото Instagram Санты Димопулос

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