Санта Димопулос созналась в срывах на ее с Джеджулой сына
Санта Димопулос, которая уже вернулась в Украину после отдыха на Мальдивах, ответила на неожиданный вопрос фолловера в Instagram.
Так, она призналась, что порой повышает голос на старшего, 13-летнего сына Даниэля, которого она родила в гражданском браке с украинским шоуменом Андрем Джеджулой.
«Дени получает, когда доводит», — гласит ответ.
При этом младшая дочь Санты София маминого гнева пока не испытывала.
Девочка родилась в браке Димопулос и совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко 14 сентября 2019 года.
Напомним, Санта Димопулос и нардеп Николай Тищенко недавно побывали в одном бутике, о чем свидетельствуют одинаковые пижамы их маленьких детей.
Фото Instagram Санты Димопулос
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