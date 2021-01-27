«Скажи, чтобы все успокоились»: голосовые сообщения умирающей Юлии Началовой включили в фильм о ней

Вышел документальный фильм о жизни российской певицы Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся в возрасте 38 лет от сепсиса. Премьера состоялась в проекте «Док-Ток». В «Подлинной истории Юлии Началовой», соавторами которой стали родители певицы, рассказали о личной жизни певицы, романах, творчестве и раскрыли истинные причины ее смерти.

На премьере в студии побывали родители Началовой, коллеги, ее близкая подруга и крестная единственной дочки Началовой Верочки певица Лариса Долина. Она считает, что проблемы со здоровьем возникли после первого брака с Дмитрием Ланским, который губительно сказался на ее здоровье. Ради любимого Юля изнуряла себя диетами, весила всего 42 кг. Но муж, по словам родственников певицы, измывался над ней, называл толстой. А в итоге изменил ей.

«Она рассказывала, что застала его другой с женщиной. То, что здесь было сказано — чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20», — поделилась Долина в студии программы «Док-Ток» на Первом канале.

Второй большой любовью Юли стал футболист Евгений Алдонин, от которого она родила дочь Верочку. Но этот брак не выдержал испытания расстоянием: Началова работала в США, а у Алдонина были обязательства в России. Кроме того, у Юли в Америке случился роман с хоккеистом Александром Фроловым. В 2011 году Началова и Алдонин официально развелись без публичных претензий, сохранив дружеские отношения ради дочери. Этот развод близкие назвали роковой ошибкой Началовой.

В последние годы Юля была в отношениях с Вячеславом Кучереной, мечтала о детях. Но нелепая случайность убила певицу.

По рассказам близких, Юлю можно было спасти, если бы она вовремя обратилась за помощью к медикам. Подруга и пиар-менеджер певицы Анна Исаева подтвердила, что Юля страдала от подагры, были другие хронические заболевания, требующие внимательного отношения к здоровью.

Но Юля хотела выступать на сцене, выходила на публику на высоких каблуках, страдая от невыносимой боли. На съемках она натерла ногу. Но обратилась к врачам только после того, как потеряла сознание. Ее привезли в клинику с признаками гангрены.

До последнего она скрывала состояние от близких, а потом, когда ее состояние резко начало ухудшаться, просила пиар-менеджера говорить СМИ, что на самом деле находится за границей, а потом — якобы проходит плановое обследование. Голосовые сообщения умирающей Началовой включили в фильм.

«Я сейчас размещу пост, в котором расскажу, что нахожусь в Риме. Напишу, что появилось свободное время, и я поехала отдохнуть в Италию. Ставлю геолокацию на всякий случай. Если будут говорить, что я в больнице, говори всем, что я в Риме», — говорила Началова Исаевой в аудиосообщениях от 11 марта 2019 года.

Когда в СМИ просочилась информация о тяжелом состоянии Юли, она просила озвучить официальную версию о плановом осмотре.

«Говорите всем, что ничего серьезного не происходит. Что все звезды от Меладзе до Лободы проходят плановый осмотр. Мол, у меня появилось свободное время, и я решила показаться врачам. Также ездила к фониатру в Рим. Подробно распиши официальное заявление. Скажи, чтобы все угомонились, успокоились», — говорила Юля за несколько дней до смерти.

Певица сама не осознавала серьезности ситуации, была категорически против ампутации пальца. Но потом, когда Юля уже была в коме, родители приняли решение об ампутации ноги, но было уже слишком поздно.

«Конечно, она не думала о смерти. Она надеялась, что все обойдется, что она выкарабкается», — рассказала мама звезды.

Но Юля Началова скончалась 16 марта 2019 года.

Накануне премьере появились слухи о втором ребенке певицы. Якобы Вячеслав Кучерена использовал их биологический материал, суррогатная мать родила ему сына. Но близкие певицы назвали эту «новость» нелепой.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter