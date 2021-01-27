«Неожиданная» Надежда Кадышева «разорвала» Сергея Лазарева
Именитая российская исполнительница Надежда Кадышева, которая со своим ансамблем «Золотое кольцо» часто экспериментирует с народными песнями, впечатлила самого Сергея Лазарева.
«Меня Разорвало», — коротко прокомментировал он видео нового «прочтения» песни «Метелица».
Большинство фолловеров певца выразили одновременно и удивление, и восхищение музыкальным экспериментом.
Напомним, Лазареву также не чужды эксперименты, о чем свидетельствует его обнаженное фото, которое певец сделал в ноябре 2020 года в разгар скандала вокруг футболиста Артема Дзюбу.37
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