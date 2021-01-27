28.08 / 28.27 33.93 / 34.34
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Десятиэтажный мат»: Злату Огневич шокировали 8-летние дети на площадке

11:20 27 января 2021
Злата Огневич

Популярная певица Злата Огневич была настолько шокирована обсценной лексикой, услышанной ею на детской площадке от малышни, что она прямо в лифте записала видео об этом случае и посоветовала детям не спешить взрослеть.

На видео, размещенном в сториз в Instagram певицы, она говорит, что не хочет показаться слишком взрослой, бурча о том, что в ее детстве такого не было, и рассказывает о многоэтажном мате, услышанном ею из уст 8-летних детей.

«Я даже и слов таких не знаю… Думаю, что через час они разнесут эти качели. Мне кажется, что взрослеть — это не прикольно. Нужно как можно дольше сохранить этот возраст… Взрослыми вы будете всю оставшуюся жизнь…» — говорит певица и добавляет, что скучает о детстве.

Напомним, что перед Новым годом Злата Огневич рассказала, что ей таки удалось вывезти родителей из оккупированного Крыма, о чем она давно мечтала. Им удалось продать квартиру в Судаке и приобрести дом под Киевом, в городе Украинка.

Фото Златы Огневич из социальных сетей.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Людмила Порывай с дочерью

«Что вы с ней творите?» Наташа Королева похвасталась яркостью своей 74-летней матери

настя каменских

Лишившаяся отца Настя Каменских опубликовала трогательное фото

стилист

Российский шоубиз в трауре: умер стилист Пугачевой, Киркорова и других звезд

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер