«Десятиэтажный мат»: Злату Огневич шокировали 8-летние дети на площадке

Популярная певица Злата Огневич была настолько шокирована обсценной лексикой, услышанной ею на детской площадке от малышни, что она прямо в лифте записала видео об этом случае и посоветовала детям не спешить взрослеть.

На видео, размещенном в сториз в Instagram певицы, она говорит, что не хочет показаться слишком взрослой, бурча о том, что в ее детстве такого не было, и рассказывает о многоэтажном мате, услышанном ею из уст 8-летних детей.

«Я даже и слов таких не знаю… Думаю, что через час они разнесут эти качели. Мне кажется, что взрослеть — это не прикольно. Нужно как можно дольше сохранить этот возраст… Взрослыми вы будете всю оставшуюся жизнь…» — говорит певица и добавляет, что скучает о детстве.

Напомним, что перед Новым годом Злата Огневич рассказала, что ей таки удалось вывезти родителей из оккупированного Крыма, о чем она давно мечтала. Им удалось продать квартиру в Судаке и приобрести дом под Киевом, в городе Украинка.

Фото Златы Огневич из социальных сетей.

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