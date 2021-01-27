Восходящая звезда: 16-летняя дочь супермодели Хайди Клум дебютировала в сольной фотосессии

16-летняя дочь знаменитой немецкой супермодели и телеведущей Хайди Клум дебютировала в сольной фотосессии. Лени Клум снялась для журнала HUNGER. Черно-белый фотографии получились очень стильными.

Ранее девушка вместе со своей звездной матерью приняла участие в съемках для журнала Vogue.

Поклонники отметили, что юная Лени унаследовала мамину привлекательность и умение держаться перед камерой. И прочат ей большое будущее в фэшн-бизнесе.

Ранее 47-летняя Хайди заявила, что гордится дочерью и знает, что, по какому пути она бы не пошла, это будет ее собственный путь.

Хайди Коум родила своего первенца от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, менеджера Формулы-1. Их отношения были краткими — они расстались, когда Клум еще была беременна. Девочку, полное имя которой Хелен, официально удочерил темнокожий британский певец Сил, за которого модель вышла замуж в 2005 году. Сил присутствовал при рождении Лени.

Помимо Лени у Хайди и Сила есть еще трое общих детей — сыновья Генри и Йохан (им, соответственно, 15 и 14 лет) и 11-летняя дочь Лу. Супруги развелись в 2014 году.

С февраля 2019 года Хайди замужем за 31-летним немецким музыкантом томом Каулицем.

Фото Instagram/HUNGER online

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