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Лидия Таран поборола коронавирус и возвращается к работе

13:31 27 января 2021
Лидия Таран

Ведущая ТСН Лидия Таран, заболевшая коронавирусом после поездки в Турцию, поборола болезнь и возвращается к работе. Последний тест показал наличие антител. Первым делом Лида отправилась к парикмахеру, чтобы привести волосы в порядок и обновить цвет. В новом посте в Instagram Лида показалась в полной рабочей готовности.

Телеведущая пожаловалась, что изоляция изрядно ей надоела, очень скучала по работе. Дома Лида смотрела сериалы и не отказывалась от вкусненького. За время карантина Таран набрала лишние килограммы.

«Засиделась дома! Кажется, даже немного одичала. И поднабрала лишнего. Возвращаюсь на работу с новыми силами, желаниями. И антителами! Спасибо, мои дорогие подписчики, за поддержку, за полезные советы, которые мне давали, и за наводки на учителей французского и другую полезную информацию! Со всем этим полетели дальше! Надеюсь, без остановок уже к весне», — рассказала Лида.

Напомним, коронавирусом переболели многие ведущие «1+1». Ранее болезнь побороли Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, Маричка Падалко и другие.

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