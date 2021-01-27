«Кусь не получилось»: Леся Никитюк напугала акулу на Мальдивах

Отправившаяся отдыхать на Мальдивы украинская телеведущая Леся Никитюк наблюдала на пляже своего отеля эпизод из жизни дикой природы, который сняла на видео и выложила в «сториз» своего Instagram.

В кадре у кромки воды гуляет птица, на которую решила поохотиться морская хищница — небольшая акула. Однако, увидев Лесю, последняя пугается и быстро уплывает.

«Кусь не получилось», — пошутила телеведущая, явно почувствовав себя «спасательницей Малибу».

Напомним, ранее она собрала массу негативных лайков своим постом о Мальдивах и «мивине».

Фото Instagram Леси Никитюк



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