«Кусь не получилось»: Леся Никитюк напугала акулу на Мальдивах
Отправившаяся отдыхать на Мальдивы украинская телеведущая Леся Никитюк наблюдала на пляже своего отеля эпизод из жизни дикой природы, который сняла на видео и выложила в «сториз» своего Instagram.
В кадре у кромки воды гуляет птица, на которую решила поохотиться морская хищница — небольшая акула. Однако, увидев Лесю, последняя пугается и быстро уплывает.
«Кусь не получилось», — пошутила телеведущая, явно почувствовав себя «спасательницей Малибу».
Напомним, ранее она собрала массу негативных лайков своим постом о Мальдивах и «мивине».
Фото Instagram Леси Никитюк
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