28.08 / 28.27 33.93 / 34.32
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Кусь не получилось»: Леся Никитюк напугала акулу на Мальдивах

13:50 27 января 2021
Леся Никитюк

Отправившаяся отдыхать на Мальдивы украинская телеведущая Леся Никитюк наблюдала на пляже своего отеля эпизод из жизни дикой природы, который сняла на видео и выложила в «сториз» своего Instagram.

В кадре у кромки воды гуляет птица, на которую решила поохотиться морская хищница — небольшая акула. Однако, увидев Лесю, последняя пугается и быстро уплывает.

«Кусь не получилось», — пошутила телеведущая, явно почувствовав себя «спасательницей Малибу».

Напомним, ранее она собрала массу негативных лайков своим постом о Мальдивах и «мивине».

Фото Instagram Леси Никитюк

175

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Путин

Песков сообщил о серьезных разногласиях Путина и Байдена по Донбассу

Людмила Порывай с дочерью

«Что вы с ней творите?» Наташа Королева похвасталась яркостью своей 74-летней матери

Мишель и Алексей

«Вы спите вместе?» Мишель Андраде смутилась из-за своего же ответа на вопрос о Позитиве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер