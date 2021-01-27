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Шоу-бизнес

Кто в итоге выглядит старше? Тина Кароль столкнулась с повзрослевшим «учеником» на «Голосі країни»

14:52 27 января 2021
Тина Кароль

Известная певица Тина Кароль практически не изменилась за последние 15 лет — доказано организаторами шоу «Голос країни».

Так, на страничке «Голосу країни» в Instagram показали фотографии звездного тренера в 2006 и в 2021 году, а также участника шоу Владимира Хоменко, исполнившего «Call Out My Name» певца The Weeknd. Молодой человек, еще будучи учеником, видел Тину Кароль, приезжавшую к ним в школу.

«Тренер Тина Кароль, кажется, нашла эликсир молодости», — таким комментарием сопровождается коллаж.

Напомним, что недавно один из фан-клубов Тины Кароль разместил в Instagram архивное видео певицы. На нем 14-летняя Татьяна Либерман (настоящее имя артистки) рассказывает о музыкальном фестивале в Ивано-Франковске, в котором она принимала участие в 1999 году.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

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