Кто в итоге выглядит старше? Тина Кароль столкнулась с повзрослевшим «учеником» на «Голосі країни»

Известная певица Тина Кароль практически не изменилась за последние 15 лет — доказано организаторами шоу «Голос країни».

Так, на страничке «Голосу країни» в Instagram показали фотографии звездного тренера в 2006 и в 2021 году, а также участника шоу Владимира Хоменко, исполнившего «Call Out My Name» певца The Weeknd. Молодой человек, еще будучи учеником, видел Тину Кароль, приезжавшую к ним в школу.

«Тренер Тина Кароль, кажется, нашла эликсир молодости», — таким комментарием сопровождается коллаж.

Напомним, что недавно один из фан-клубов Тины Кароль разместил в Instagram архивное видео певицы. На нем 14-летняя Татьяна Либерман (настоящее имя артистки) рассказывает о музыкальном фестивале в Ивано-Франковске, в котором она принимала участие в 1999 году.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

