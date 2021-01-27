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Шоу-бизнес

Актрису Яну Троянову напугал заползший в комнату гигантский краб

14:58 27 января 2021
Яна Троянова

Ведущую шоу «Последний герой» Яну Троянову, прилетевшую на съемки нового сезона в Африку, в ее хижине поджидал незваный гость — огромный краб. Он прятался у кровати с москитной сеткой и стучал клешнями о прикроватную тумбочку.

Сперва актриса решила, что это кошка, потом по очертаниям ей показалось, что перед ней паук, и лишь поняв, что имеет дело с крабом, Троянова достала телефон и принялась снимать гостя на видео.

Судя по ее репликам, членистоногое выглядело жутко, как в фильме «Чужой». В конце-концов, отчаявшись выгнать краба из своей комнаты, Яна отправилась звать на помощь.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

Напомним, ранее Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес застали в своем номере отеля на Бали… змею.

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