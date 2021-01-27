Актрису Яну Троянову напугал заползший в комнату гигантский краб

Ведущую шоу «Последний герой» Яну Троянову, прилетевшую на съемки нового сезона в Африку, в ее хижине поджидал незваный гость — огромный краб. Он прятался у кровати с москитной сеткой и стучал клешнями о прикроватную тумбочку.

Сперва актриса решила, что это кошка, потом по очертаниям ей показалось, что перед ней паук, и лишь поняв, что имеет дело с крабом, Троянова достала телефон и принялась снимать гостя на видео.

Судя по ее репликам, членистоногое выглядело жутко, как в фильме «Чужой». В конце-концов, отчаявшись выгнать краба из своей комнаты, Яна отправилась звать на помощь.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

Всем советую в перерыве между работой и шитпостингом посмотреть сториз Яны Трояновой, где она материт огромного краба. Я люблю её pic.twitter.com/rB1yJpiCSa — сахарная княжна (@yasakharnaya) January 27, 2021

Напомним, ранее Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес застали в своем номере отеля на Бали… змею.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter