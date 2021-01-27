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Шоу-бизнес

«Неприятные штуки на лице» вынудили жену Сергея Лещенко воззвать о помощи

15:07 27 января 2021
Анастасия Топольская

Диджей Анастасия Топольская, жена народного депутата Украины VIII созыва Сергея Лещенко, пожаловлась на пигментные пятна на лице, которые она получила, неудачно загорев на море.

«Это, конечно, чисто женский пост, но неизбежный. Уважаемые женщины этой сети, кто-нибудь сталкивался с борьбой с пигментнымы пятнами на лице?» — пишет Топольская на своей страничке в Facebook.

33-летняя диджей сетует, что год назад неудачно загорела в Тайланде и получила «удручающие отметки».

Топольская жалуется, что испробовала много методов, однако реально ей ничего не помогло: «Готова на все на свете! Не могу поверить, что в такое прогрессивное время медицины и технологий нет метода избавления от этих неприятных штук. Хелп кто в теме, умоляю!»

Напомним, что Лещенко и Топольская поженились в сентябре 2017 года. Свадебная вечеринка, на которую были приглашены только близкие друзья, проходила на ВДНХ в оранжерее.

Ранее диджей неоднократно оказывалась в центре скандалов, в частности, из-за поездок в Россию.

Фото Анастасии Топольской из социальных сетей.

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