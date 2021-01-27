Семья покончившего с собой российского комика отказалась исполнить его последнюю волю

Близкие погибшего российского стендапера Александра Шаляпина отказались от кремации его тела. Об этом сообщает Федеральное агенство новостей, ссылаясь на информированный источник.

Известно, что при жизни сам Александр настаивал на том, чтобы его кремировали. Похоронят Шаляпина на одном из московских кладбищ.

41-летнего стендап-комика Александра Шаляпина нашла жена Анастасия в московской квартире.

По предварительной информации, смерть мужчины не была насильственной. Полиция продолжает проверку всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, сын актера Михаила Ефремова Никита рассказал в одном из интервью, что намеревался покончить с собой. К счастью, ему это сделать не удалось — помешали.

468

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter