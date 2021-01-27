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Шоу-бизнес

Семья покончившего с собой российского комика отказалась исполнить его последнюю волю

16:37 27 января 2021
Шаляпин

Близкие погибшего российского стендапера Александра Шаляпина отказались от кремации его тела. Об этом сообщает Федеральное агенство новостей, ссылаясь на информированный источник.

Известно, что при жизни сам Александр настаивал на том, чтобы его кремировали. Похоронят Шаляпина на одном из московских кладбищ.

41-летнего стендап-комика Александра Шаляпина нашла жена Анастасия в московской квартире.

По предварительной информации, смерть мужчины не была насильственной. Полиция продолжает проверку всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, сын актера Михаила Ефремова Никита рассказал в одном из интервью, что намеревался покончить с собой. К счастью, ему это сделать не удалось — помешали.

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