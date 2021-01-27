Тоня Матвиенко показала свою знаменитую мать в купальнике

Певица Тоня Матвиенко, которая вместе с семьей и знаменитой мамой проводит время за пределами Украины, показала «египетские» фото. Артистка поздравила с именинами обеих Нин.

На снимках дочь Тони Нина и ее мама Нина Митрофановна купаются в Красном море. Видно, что девочке и бабушке приятно общаться друг с другом. Они весело улыбаются и показывают, как им хорошо отдыхать.

Поклонники певицы присоединились к пожеланиям.

Тоня Матвиенко очень близка со своей мамой, которая на все готова ради дочери.

Фото Instagram/tonya_matvienko

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