28.09 / 28.28 33.91 / 34.31
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тоня Матвиенко показала свою знаменитую мать в купальнике

17:24 27 января 2021
семья Тони Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко, которая вместе с семьей и знаменитой мамой проводит время за пределами Украины, показала «египетские» фото. Артистка поздравила с именинами обеих Нин.

На снимках дочь Тони Нина и ее мама Нина Митрофановна купаются в Красном море. Видно, что девочке и бабушке приятно общаться друг с другом. Они весело улыбаются и показывают, как им хорошо отдыхать.

Поклонники певицы присоединились к пожеланиям.

Тоня Матвиенко очень близка со своей мамой, которая на все готова ради дочери.

Фото Instagram/tonya_matvienko

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Мишель и Алексей

«Вы спите вместе?» Мишель Андраде смутилась из-за своего же ответа на вопрос о Позитиве

Людмила Порывай с дочерью

«Что вы с ней творите?» Наташа Королева похвасталась яркостью своей 74-летней матери

Шаляпин

Семья покончившего с собой российского комика отказалась исполнить его последнюю волю

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер