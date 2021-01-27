Шнуров испугался угроз Пригожина и пожаловался на него в полицию

Российский музыкант Сергей Шнуров, который неоднократно высмеивал певицу Валерию, подал заявление в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Алексей Добрынин.

По информации ресурса, Пригожин якобы заявлял, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте со Шнуровым «из-за стишков» в его адрес и адрес Валерии. Продюсер даже отправлял музыканту личные сообщения, в которых содержались угрозы и нецензурная лексика.

Адвокат Шнурова отметил, что его подзащитный живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля. А высказывания Иосифа Пригожина подпадают под статью уголовного кодекса России и караются наказанием до пяти лет лишения свободы.

По словам защитника музыканта, в полицию подано еще одно, «профилактическое» заявление, чтобы «Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка».

В ответ Пригожин поздравил Шнурова «с очередным пиаром».

«Он никак успокоиться не может. Для меня это говно не существует», — цитирует слова Пригожина Telegram-канал «360».

Напомним, обоих россиян внесли в «Чистилище» «Миротворца». Сергей Шнуров выступал с концертами в оккупированном Крыму. Пригожин подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Путина в Украине и в Крыму.

Фото topnews.ru/

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