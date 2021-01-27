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Шоу-бизнес

Появилось первое фото звезды киносаги «Сумерки» в роли принцессы Дианы

19:01 27 января 2021
Кристен Стюарт

В сети появилось первое фото американской актрисы Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы — из нового биографического фильма «Спенсер». Как пишет издание Variety, действие в картине будет развиваться во время рождественских праздниках, которые леди Ди (в девичестве Спенсер) в последний раз провела с королевской семьей в Сандрингемском дворце. По сюжету, принцесса осознает, что ее браку с принцем Чарльзом окончательно пришел конец. И решает уйти от мужа.

На снимке 30-летняя Стюарт, звезда киносаги «Сумерки», позирует в красном пальто и черной шляпе с вуалеткой — наряде, похожим на тот, в котором тогда появлялась на публике Диана. Пользователи соцсетей отметили, что Кристен действительно похожа на принцессу. Кто-то все же отдает предпочтение английской актрисе Эмме Коррин, которая сыграла принцессу Уэльскую в телесериале Netflix «Корона». Ее сходство с матерью принцев Уильяма и Гарри СМИ называли «поразительным».

Кристен Стюарт

Принцесса Диана

Фото Twitter/ Neon

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