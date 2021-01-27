Памела Андерсон шокировала фанатов прощальным объявлением

Актриса и фотомодель Памела Андерсон, которая недавно разделась до бикини и обратилась к Дональду Трампу, сделала объявление, шокировавшее фанатов. 53-летняя секс-бомба уходит из соцсетей и больше не будет публиковать посты в Instagram, Facebook и Twitter.

Андерсон считает социальные сети являются средством контроля над разумом людей.

«Мне никогда не были интересны соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, я искренне вдохновляюсь чтением и природой. Я свободна», — написала Памела в своем последнем сообщении в Instargam.

Она также выразила надежду, что ее подписчики также найдут в себе «силы и вдохновение следовать своей цели и постараются не поддаваться соблазну тратить время зря».

Ранее внук британской королевы принц Гарри обвинил социальные сети в том, что они разделяют общество и вносят сумятицу, распространяя дезинформацию. И обвинил их в том, что они стоят стоят за штурмом Капитолия в США, уничтожением тропических лесов Амазонии в Бразилии, геноцидом в Мьянме и многими другими бедами.

Фото Instagram





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