"Новый этап жизни": Волочкова объявила о расставании с таинственным возлюбленным

Российская балерина Анастасия Волочкова, которой 20 января исполнилось 45 лет, сообщила о расставании со своим возлюбленным.

По словам артистки, решение она приняла именно в свой день рождения.

«Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов и событий и отдыхов нас объединяло. Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала судьба. Потому что я могу связывать свои отношения только с самыми лучшими. …Для меня в отношениях с мужчиной никогда не был значим его финансовый достаток. Я всегда открываю щедро свою душу. И не жалею своей доверчивости, открытости и романтичной своей натуры. Но так получилось, что сердце мое подсказало мне, что нужно многое изменить. И, разочаровавшись, я решила не лгать самой себе. А ведь главный судья жизни — это наша человеческая совесть», — написал балерина.

Волочкова решила не разжигать «огонь, который перегорел», и начать новый этап своей жизни.

Балерина ранее рассказывала о своем возлюбленном Олеге, который в январе 2019 сделал ей предложение руки и сердца.

В соцсетях Волочкова фото Олега не публиковала. Но якобы на 20.10.2020 была назначена дата свадьбы. Влюбленные отправились в свадебное путешествие до того, как официально зарегистрировали отношения. Позже Волочкова заявила, что выходить замуж не готова, но своего молодого человека любит.

Напомним, что в апреле 2014 года Анастасия Волочкова заявила о том, что всегда будет считать Крым частью Украины. Но уже через полгода в эфире телеканала «Россия 1» артистка изменила свой взгляд на ситуацию с Крымом, поддержав его аннексию.

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