"Дождитесь": Лариса Гузеева объявила об уходе "в голод"

Российская актриса Лариса Гузеева, чью программу «Давай поженимся» постоянно критикуют комики, решила сбросить лишние килограммы и привести фигуру в порядок.

«Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь», —написал Гузеева в Instagram.

Судя по странице Гузеевой в соцсети, ведущая много времени уделяет кулинарии. Она публикует поднос налепленных пельменей, называя их радостью, и делится с фолловерами тонкостями приготовления блюда.

Кроме того, на ее странице и экзотические блюда, и черный хлеб с салом и соленым огурцом.

Подписчики Гузеевой считают, что ведущая «Давай поженимся» отлично выглядит, но согласны присоединиться к ее голоданию.

Напомним, ранее Гузеева рассказала, как готовится к Новому году. Телеведущая заранее продумывает не только праздничный наряд и подарки, но и меню новогоднего стола.

Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

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