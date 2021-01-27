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Шоу-бизнес

Dan Balan озадачил фолловеров странным вопросом

22:00 27 января 2021
Дан Балан

Певец Дан Балан (Dan Balan), на днях заинтриговавший поклонников романтическим фото, задал своим подписчикам странный вопрос.

«Побывать там можно только раз… где?», — спросил артист на своей странице в Instagram.

Комментарии были разные. Многие считают, что только раз можно побывать в детстве, кто-то пишет о любви, вспоминали и о Боге.

Фанаты Балана часто спрашивали его о белом пиджаке и считают, что на певца повлияла Тина Кароль. После этого он сменил темные тона на светлые. Были предположения о том, что Балан женится.

В сети уверены, что у Дана и Тины Кароль роман. Артист не подтверждает эти предположения, но и не отрицает. Не так давно Балан записал клип на песню «Дышат о любви», которую посвятил второй годовщине их дуэта с Тиной Кароль.

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