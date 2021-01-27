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Шоу-бизнес

Неутомимая: Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз

22:23 27 января 2021
Памела Андерсон с мужем

Американская актриса Памела Андерсон в шестой раз связала себя узами брака. Ее новым избранником стал телохранитель Дэн Хейхерст, сообщает Daily Mail.

Скромная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер в Канаде.

Как стало известно, 53-летняя Андерсон познакомилась с будущим мужем в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.

Ровно год назад, в январе 2020, Андерсон вышла замуж в пятый раз и развелась через 12 дней после бракосочетания.

Ранее актриса удалила все свои аккаунты в социальных сетях, заявив, что больше не будет создавать посты в Instagram, Facebook и Twitter. Свое решение знаменитость объяснила тем, что социальные сети являются средством контроля над разумом людей.

Фото dailymail.co.uk/

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