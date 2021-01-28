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Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой на шоу «Маска» выдали ноги

7:31 28 января 2021
Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте выступила в нашумевшем проекте «Маска», российской адаптации мирового хита The Masked Singer. Известную певицу жюри и зрители не сразу узнали в вышедшей на сцену Кошке.

«Я очень рада, что моя Кошка из „Новогодней Маски“ не оставила равнодушных! Обсуждения жюри моей фигуры, вообще, уморительны. И то, что это поет мужик-очень смешно. Теперь этот эпизод всегда поднимает мне настроение!», — написала Орбакайте в Instagram.

Отметим, члены жюри, наблюдая за ее выступлением Кошки, выдвигали самые неожиданные догадки. Они называли имена Маши Распутиной, Тамары Гвердцители, Альбины Джанабаевой. Была также версия, что на сцене находится мужчина.

Подписчики Орбакайте признались, что не ожидали увидеть под маской Кристину. Но нашлись и внимательные фанаты, которые узнали певицу по пластике и грации.

Напомним, перед Новым годом Орбакайте записала новый клип на песню «Новый год, Come On», в котором у нее на бэк-вокале была сама Примадонна.

Фото Instagram/orbakaite_k

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