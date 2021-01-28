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Шоу-бизнес

Во внешности дочери Санты Димопулос увидели «редкий случай»

7:46 28 января 2021
Санта Димопулос

Певица Санта Димопулос показала в Instagram фото с младшей дочерью Софией и поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с девочкой.

«Доброе утро! Привыкаем к новой реальности. Надо обуваться, одеваться и идти на завтрак, где нет особо выбора и совсем не вкусно. P. S: правда мы как две капли?», — спросила актриса.

Фолловеры Димопулос назвали маму и дочь красавицами, но отметили, что в данном случае гены у отца ребенка оказались сильнее и девочка белокожая вся в папу.


Девочка родилась в браке Димопулос и совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. У певицы есть 13-летний сын Даниэль, которого она родила в гражданском браке с украинским шоуменом Андрем Джеджулой.

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