28.09 / 28.28 33.81 / 34.21
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У переодевающейся в мужчину дочери Якубовича сбылась мечта

9:01 28 января 2021
Дочь Якубовича Варвара

Мечта дочки телеведущего Леонида Якубовича Варвары сбылась — она в образе Локи (скандинавского бога, сводного брата Тора, ставшего основой для создания образа персонажа вселенной Marvel) посмотрела «свысока» на Москву.

В своем Instagram она выложила фото, сделанное в фотостудии Москвы-Сити. «Локи, который смотрит на большой город и блестящие небоскребы, замышляя очередную шалость, — это канон, друзья мои», — пишет Варвара.

Недавно Варвара вспомнила тяжелые для нее 2014−2015 годы, когда она задумывалась о суициде и даже несколько раз сидела в ванной с ножницами". Девушка признавалась, что сторонилась людей, боялась ходит в университет и отвечать на вопросы преподавателей. Она настолько боялась скопления людей, что даже свой обед съедала в туалетной кабинке.

Напомним, что Леонид Якубович — фигурант базы данных центра «Миротворец» как лицо, которое незаконно посещало аннексированный Россией украинский Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины.

Фото Варвары из социальных сетей.

688

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Никитюк

Лесю Никитюк в "купальнике — огонь" сравнили с Синди Кроуфорд

Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой на шоу «Маска» выдали ноги

Валерий Леонтьев

«Комок в горле»: одинокий Валерий Леонтьев растрогал Игоря Крутого SMS

школа в Днепре

Вокруг защищающей украинский язык учительницы в Днепре разгорелся скандал

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер