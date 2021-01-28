У переодевающейся в мужчину дочери Якубовича сбылась мечта

Мечта дочки телеведущего Леонида Якубовича Варвары сбылась — она в образе Локи (скандинавского бога, сводного брата Тора, ставшего основой для создания образа персонажа вселенной Marvel) посмотрела «свысока» на Москву.

В своем Instagram она выложила фото, сделанное в фотостудии Москвы-Сити. «Локи, который смотрит на большой город и блестящие небоскребы, замышляя очередную шалость, — это канон, друзья мои», — пишет Варвара.

Недавно Варвара вспомнила тяжелые для нее 2014−2015 годы, когда она задумывалась о суициде и даже несколько раз сидела в ванной с ножницами". Девушка признавалась, что сторонилась людей, боялась ходит в университет и отвечать на вопросы преподавателей. Она настолько боялась скопления людей, что даже свой обед съедала в туалетной кабинке.

Напомним, что Леонид Якубович — фигурант базы данных центра «Миротворец» как лицо, которое незаконно посещало аннексированный Россией украинский Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины.

Фото Варвары из социальных сетей.

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