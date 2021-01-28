Заподозренная в беременности Катя Осадчая предстала в шортах

Ведущая «Світського життя» Катя Осадчая, у которой фолловеры на одном из фото заметили «животик» и предположили, что она беременна, пополнила свою коллекцию, снявшись в шортах на фоне заката солнца.

«Моя коллекция закатов солнца. Хорошего вечера всем», — пишет Катя Осадчая в комментарии к свежему фото, которое она выложила в Instagram.

У ведущей — двое детей — по одному от каждого из двух браков. Сейчас она замужем за шоуменом Юрием Горбуновым.

Пара недавно показала, как они отметили день объятий — 21 января. Катя и Юрий сфотографировались, тесно обнявшись. «Официальный праздник обмена энергиями! Главное, не задушить от страсти», — шутил Горбунов.

Фото Кати Осадчей из социальных сетей.

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