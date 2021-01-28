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Шоу-бизнес

«Комок в горле»: одинокий Валерий Леонтьев растрогал Игоря Крутого SMS

9:33 28 января 2021
Валерий Леонтьев

Композитор Игорь Крутой рассказал о дне, «который хочется поставить на повтор», и «оттаявшем душой» певце Валерии Леонтьеве, который побывал у него в гостях.

«Мой Друг — грустный Пьеро Валерик Леонтьев — очень любимый всей нашей семьей Человек… В нем совместились и Гениальный артист, и порядочнейший Человек, ранимый и преданный, открывающий свою душу немногим. В этом, наверное, он прав — слишком нелегка его судьба и в жизни, и на сцене, — пишет Игорь Крутой в Instagram в комментарии к видео о запомнившемся ему дне. — Так бывает, что зачастую Артист, жизнь которого протекает на виду у миллионов людей, может быть очень скромным и… немного одиноким. И я рад, что в этот вечер Валерик оттаял душой, смеялся и шутил, как в наши добрые времена. Во всяком случае, наутро он прислал мне такую SMS, от которой комок в горле…».

Видео было снято в Майями (США).

Напомним, что 21 января в Москве попрощались с умершим 53-летним украинским певцом Александром Богдановичем, которого связывали весьма близкие отношения с 71-летним Валерием Леонтьевым.

Фото Валерия Леонтьева из социальных сетей.

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