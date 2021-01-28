Могла быть мамой троих: Алена Омаргалиева рассказала о потере детей

Солистка дуэта TamerlanAlena Алена Омаргалиева впервые рассказала о семейной трагедии. Они с мужем Тамерланом (настоящее имя Юрий) могли воспитывать троих детей.

Алена и Юрий поженились в 2014 году. Во время подготовки к свадьбе они узнали, что скоро станут родителями. Звездные супруги воспитывают шестилетнего сына Тимура и мечтают о пополнении в семье.

В 2017 году Алена сообщила супругу счастливую новость — скоро у них будет еще один малыш.

«Я прилетела такая радостная, объявила мужу, что я беременна — и на раннем сроке у меня замер плод. Уже можно было определить даже, кто это был. То есть, нам сказали, что это девочка», — поделилась Алена в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Эта потеря стала большим ударом для пары: Алена впала депрессию, на некоторое время дуэт перестал выступать. Оправившись после трагедии, Алена продолжала мечтать о детях, но боялась, что снова что-то пойдет не так.

«Я боялась. Я вот все время думала о том, как же женщины решаются второй раз забеременеть после таких случаев. Мне все говорили: «Да не бойся, все будет нормально», — говорит Алена.

Но в 2019 году певицу снова ждал удар. На третьем месяце плод замер. «Мне врач говорит: «Я не вижу сердцебиения, плод замер буквально вчера». Боже, у меня слезы градом, думала: «Ну как так?» — поделилась Омаргалиева.

Несмотря на трагедии, Алена и Юрий мечтают снова стать родителями. Сейчас супруги с сыном отдыхают в Арабских Эмиратах.

Напомним, скоро станут родителями Виктор Павлик с Екатериной Репьяховой. Избранница «Холостяка» Никиты Добрынина Даша Квиткова подарит ему первенца.

Фото Instagram.com/tamerlan_alena

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