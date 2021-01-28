Омолодившийся Позитив вогнал в тоску Дашу Астафьеву
Солист распавшейся группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний), изменил имидж.
31-летний певец сбрил усы и бороду и сообщил, что он «вечно молодой».
Реакция фанатов была неоднозначной — часть требовала снова «вернуть усы», другим же новый лук Алексея понравился больше.
В комментариях отметилась также модель и певица Даша Астафьева. 35-летняя артистка с грустью отреагировала на слова о молодости.
Раньше Позитив с усами и бородой выглядел гораздо старше.
Возможно, музыкант готовится к выходу на экраны нового сезона тревел-проекта «Орел и Решка», где он вместе с Мишель Андраде выступил ведущим первого выпуска.
Фото Instagram/positiff102
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