Омолодившийся Позитив вогнал в тоску Дашу Астафьеву

Солист распавшейся группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний), изменил имидж.

31-летний певец сбрил усы и бороду и сообщил, что он «вечно молодой».

Реакция фанатов была неоднозначной — часть требовала снова «вернуть усы», другим же новый лук Алексея понравился больше.

В комментариях отметилась также модель и певица Даша Астафьева. 35-летняя артистка с грустью отреагировала на слова о молодости.

Раньше Позитив с усами и бородой выглядел гораздо старше.

Возможно, музыкант готовится к выходу на экраны нового сезона тревел-проекта «Орел и Решка», где он вместе с Мишель Андраде выступил ведущим первого выпуска.

Фото Instagram/positiff

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