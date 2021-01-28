28.09 / 28.28 33.81 / 34.21
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Омолодившийся Позитив вогнал в тоску Дашу Астафьеву

10:29 28 января 2021
Позитив

Солист распавшейся группы «Время и Стекло» Позитив (Алексей Завгородний), изменил имидж.

31-летний певец сбрил усы и бороду и сообщил, что он «вечно молодой».

Реакция фанатов была неоднозначной — часть требовала снова «вернуть усы», другим же новый лук Алексея понравился больше.

 

 

В комментариях отметилась также модель и певица Даша Астафьева. 35-летняя артистка с грустью отреагировала на слова о молодости.

  

Раньше Позитив с усами и бородой выглядел гораздо старше.

Возможно, музыкант готовится к выходу на экраны нового сезона тревел-проекта «Орел и Решка», где он вместе с Мишель Андраде выступил ведущим первого выпуска.

Фото Instagram/positiff

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Никитюк

Лесю Никитюк в "купальнике — огонь" сравнили с Синди Кроуфорд

Игорь Брановицкий

«Надеюсь на чудо!» — мама погибшего «киборга» получила загадочное письмо

Валерий Леонтьев

«Комок в горле»: одинокий Валерий Леонтьев растрогал Игоря Крутого SMS

Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой на шоу «Маска» выдали ноги

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер