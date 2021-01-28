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Шоу-бизнес

Тарас Цымбалюк пришел к Ксении Мишиной с предложением нижнего белья

10:54 28 января 2021
Ксения Мишина

«Холостячка» Ксения Мишина, опубликовавшая в социальных сетях философский пост о том, что больше всего разрушает организм человека, неожиданно получила предложение купить со скидкой комплект женского белья.

Таким образом под постом Мишиной в Instagram «отметился» актер Тарас Цымбалюк.

Так, актриса писала, что в «рейтинге самых разрушительных и бессмысленных чувств обида заняла бы первое место»: «Она грызет изнутри пока не прорывается странным диагнозом. Обида опасна еще тем, что влияет на все системы организма».

А ее коллега по цеху, предложивший ей стать хозяйкой комплекта, написал, что купил дорогущее белье девушке, однако оно не подошло по размеру.

Мишина никак не отреагировала на это коммерческое предложение.

Недавно украинский актер Тарас Цимбалю попробовал себя в роли героя комиксов Marvel — грим изменил его внешность почти до неузнаваемости. Фолловеры сочли, что он очень похож на Ведьмака, а другие — что ему подойдут брутальные образы Бетмена или Аквамена.

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Тарас Цымбалюк пришел к Ксении Мишиной с предложением нижнего белья

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