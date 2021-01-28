"Возьму измором": Филипп Киркоров снова собрался на "Евровидение"

Российский певец Филипп Киркоров, назвавший Путина лучшим президентом, снова собрался на «Евровидение». Теперь в команде представителей Молдовы. Он готовит к выступлению на конкурсе певицу Наталью Гордиенко. Об этом Киркоров официально объявил в Instagram.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с @natalitsa от Молдовы! Готовим очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим», — сообщил Киркоров.

Наталия известна в России, как победительница «Новой волны».

«Все вы знаете моё особое отношение к конкурсу „Евровидение“, который мне в своё время принёс только 17-ое место, — вспоминает Филипп. — Но я решил отомстить, сказал себе, что возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю! И практически все время я там в шаге от победы. То с Лорак второе место, то с Колдуном шестое место, то с Лазаревым был близок к триумфу… Для меня это некий адреналин», — говорил Киркоров в интервью МК.

Напомним, он сам принимал участие в «Евровидении» в 90-х, но занял лишь 17 место. Киркоров занимался подготовкой к конкурсу Ани Лорак, Дмитрия Колдуна, был в команде Димы Билана и Сергея Лазарева.

Напомним, СБУ запретила Филиппу Киркорову въезд в Украину за несанкционированное посещение Крыма. Артист выражает поддержку политики Владимира Путина, называет его лучшим президентом.

Литва также запретила Киркорову въезд на свою территорию.

В СМИ появились сообщения о том, что Алла Пугачева порвала с Филиппом всяческие отношения.

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